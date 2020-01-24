كل ما تريد معرفته عن منصة الألعاب Xbox Series X المرتقبة من مايكروسوفت

كشفت صور مسربة خلال الأيام الماضية، عن التصميم الذي ستأتي به منصة الألعاب المرتقبة من شركة مايكروسوفت Xbox Series X، بحسب ما ذكره موقع "screenrant".





ووفقا للصور التي نشرت على موقع تويتر لأول مرة عن ظهر المنصة، إلى جانب الواجهة التي تأتي بشكل مستطيل يتماشى مع الصور التي نشرتها شركة مايكروسوفت بشكل رسمي، وفيها تظهر ثقوب التهوية، بالإضافة إلى المنافذ، وهي: منفذا USB ، ومنفذ HDMI، ومنفذ Ethernet، ومنفذ للصوت والطاقة، بالإضافة إلى فتحة مستطيلة، وعلى الواجهة توجد فتحة محرك الأقراص الضوئية.





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وأعلنت شركة مايكروسوفت رسميا في منتصف شهر ديسمبر الماضي، عن تصميم واسم الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها إكس بوكس Xbox، وذلك خلال مؤتمر جوائز الألعاب Game Awards.





وستطرح شركة مايكروسوفت منصتها للألعاب في وقت لاحق من هذا العام، وإليك كل ما تريد معرفته عن منصة Xbox Series X وتاريخ الإصدار والمواصفات والتوافق مع الإصدارات السابقة.





- سعر وتاريخ إصدار منصة إكس بوكس سيرس إكس Xbox Series X:





أعلنت مايكروسوفت أن الجيل الجديد من إكس بوكس Xbox Series X سيتوفر خلال الربع الأخير من عام 2020، مع وعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل عن الجهاز خلال مؤتمر الألعاب E3 2020 في يونيو المقبل، ولم تكشف الشركة بعد أي تفاصيل عن سعر الجيل الجديد من اكس بوكس X Series.





- مواصفات إكس بوكس سيرس إكس Xbox Series X:





تابعت شركة مايكروسوفت الإعلان مع بعض تفاصيل مواصفات جهاز Xbox Series X القادم، قالت الشركة تتمتع أجهزة "إكس بوكس سيرس إكس" بأداء 4 أضعاف أداء Xbox One X، اعتمادا على معالج معاد تصميمه استنادا على معالج AMD Zen 2 ومعمارية Radeon RDNA، بالإضافة إلى استخدام مساحة تخزينية NVMe SSD ورام GDDR6، ويدعم الجهاز الجديد الألعاب بدقة حتى 8K بمعدل حتى 120 إطارا في الثانية، مع دعم معدل تحديث متغير.





- توافق إكس بوكس سيرس إكس مع الإصدارات القديمة:





سيتوافق جهاز Xbox Series X مع الألعاب والملحقات من الأجيال السابقة، وأكدت الشركة أن الجيل الجديد يتوافق مع الآف الألعاب من أجيال اكس بوكس السابقة، بالإضافة للتوافق مع كل ملحقات Xbox One، إلى جانب التوافق مع خدمات مثل Xbox Game Pass.





- دعم المنصة الألعاب عبر الإنترنت:





وعن دعم أجهزة إكس بوكس سيرس إكس Xbox Series X، لتشغيل الألعاب سحابيا عبر الإنترنت، قالت مايكروسوفت أن الجهاز مصمم أيضا لذلك، مع المواصفات القوية والبرامج التي تسهل اللعب بسهولة من أماكن مختلفة.