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تكنولوجيا

لمساعدتك على التركيز.. كيفية استخدام ميزة Focus Mode على هاتفك؟

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:01 م
android 10
android 10
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شيماء عبد المنعم
صممت شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة لنظام تشغيلها أندرويد 10، لمساعدتك على التركيز دون تشتيت الانتباه، حيث يمكنك باستخدام وضع التركيز "Focus Mode"، إيقاف التطبيقات التي تجدها أكثر إزعاجا بشكل مؤقت، مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتطبيق البريد الإلكتروني، أو الأخبار حتى يوقفها جهازك تلقائيا عندما تريد التركيز على عمل ما.

وسواء إن كنت تدرس للامتحانات، أو إذا كانت التطبيقات الموجودة على هاتفك تستهلك الكثير من وقتك، فيمكنك الاستعانة بميزة وضع التركيز Focus Mode الجديدة، التي توفرها شركة عملاق البحث في نظام التشغيل التابع لها أندرويد، حيث تتيح لك تحديد تطبيقات معينة تريد تجنب استخدامها خلال فترة زمنية وتعطيلها مؤقتا.

وتعتبر ميزة "وضع التركيز" من أحدث ميزات الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing، التي أطلقتها جوجل العام الماضي في نظام أندرويد 9 باي، بهدف تعزيز صحة المستخدم، وتتوافر الآن في آخر إصدار تجريبي من أندرويد 10، إليك كيفية استخدام ميزة Focus Mode من لتنظيم وقتك، ومنع الإفراط في استخدام التطبيقات، بحسب ما ذكره موقع "androidpit" التقني.

1. اذهب إلى الإعدادات "Settings" الخاصة بهاتفك.
2. ثم اذهب إلى الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية  "Digital Wellbeing & parental controls" .
3. ابحث عن وضع التركيز "Focus Mode"، تحت قسم طرق لقطع الاتصال.
4. قم بتشغيل وضع التركيز "Focus Mode"، وستظهر لك قائمة بجميع تطبيقاتك مرتبة تنازليا بناءً على إجمالي وقت الاستخدام، مع وجود التطبيقات الأكثر استخداما في الجزء العلوي من القائمة.
5. اضغط على المربع الموجود على يمين كل تطبيق تريد إيقافه في وضع التركيز.
6. ستلاحظ أن جميع تطبيقاتك التي اخترت إيقافها مؤقتًا تظهر باللون الرمادي. إذا حاولت فتح التطبيق فسوف تظهر لك رسالة توضح عدم إمكانية ذلك لأن وضع التركيز قيد التشغيل.
Focus Mode on Android 10 Focus Mode on Android 10
Focus Mode on Android 10 Focus Mode on Android 10
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