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عاجل..قوات الأمن العراقية تطلق النار على المحتجين بساحة التحرير

السبت 25/يناير/2020 - 12:07 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا مفاده قيام قوات الأمن العراقية بالتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وإطلاق النار على المحتجين،وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.


ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين، وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

وكانت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، قد علقت ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتي يقع أمام مجمها المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق.
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