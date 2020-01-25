هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

تعد وجبة الغذاء من الوجبات التى يحتار بها العديد من السيدات، كما يجب ان نحافظ على التغيير بشكل يومى حتى لا تمل من الطعام المعتاد، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل اللحم المقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة الزبادى بالطحينة.

مقادير اللحم المقلقل:-

كيلو ونصف لحم خروف مقطع

حبة ثوم كاملة ومقشرة

حبة بصل كاملة ومقشرة

ربع أصبع زبدة

2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة

1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

رشة ملح

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

1 حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح

3 قرن فلفل أحمر حار

1 كوب مرق لحم





خطوات التحضير:-

نحضر وعاء كبير، ونضع فيه قطع اللحم، ونضيف له حبة البصل الكاملة والثوم الكامل





نغطي الوعاء، ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق، ثم نخفض النار ونترك الوعاء لمدة ثلث ساعة حتى ينضج اللحم ويصبح لونه بني، ثم نرفع الوعاء من على النار





في وعاء اخر، نضع الزبدة ونتركها على النار حتى تسيح





نضع البصل المقطع للزبدة ونقلب قليلًا، ثم نضيف الفلفل الأخضر والفلفل الاسود والملح والكمون ونقلب حتى تختلط كل المكونات





نضيف اللحم الناضج لخليط البصل ونقلب





نضيف قطع الطماطم، الفلفل الألوان، الفلفل الحار، ومرق اللحم، ونقلب خليط اللحم المقلقل حتى ينضج





نستطيع الآن تقديم اللحم مقلقل