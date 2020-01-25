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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

السبت 25/يناير/2020 - 02:01 م
لحم مقلقل
لحم مقلقل
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نهى هجرس
تعد وجبة الغذاء من الوجبات التى يحتار بها العديد من السيدات، كما يجب ان نحافظ على التغيير بشكل يومى حتى لا تمل من الطعام المعتاد، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل اللحم المقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة الزبادى بالطحينة.
مقادير اللحم المقلقل:-
كيلو ونصف لحم خروف مقطع
حبة ثوم كاملة ومقشرة
حبة بصل كاملة ومقشرة
ربع أصبع زبدة
2 حبة بصل مقطعة قطع صغيرة
1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح
رشة فلفل أسود
رشة كمون
رشة ملح
3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
1 حبة فلفل ألوان مقطعة شرائح
3 قرن فلفل أحمر حار
1 كوب مرق لحم

خطوات التحضير:-
نحضر وعاء كبير، ونضع فيه قطع اللحم، ونضيف له حبة البصل الكاملة والثوم الكامل

نغطي الوعاء، ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق، ثم نخفض النار ونترك الوعاء لمدة ثلث ساعة حتى ينضج اللحم ويصبح لونه بني، ثم نرفع الوعاء من على النار

في وعاء اخر، نضع الزبدة ونتركها على النار حتى تسيح

نضع البصل المقطع للزبدة ونقلب قليلًا، ثم نضيف الفلفل الأخضر والفلفل الاسود والملح والكمون ونقلب حتى تختلط كل المكونات

نضيف اللحم الناضج لخليط البصل ونقلب

نضيف قطع الطماطم، الفلفل الألوان، الفلفل الحار، ومرق اللحم، ونقلب خليط اللحم المقلقل حتى ينضج

نستطيع الآن تقديم اللحم مقلقل

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مقادير الأرز الأصفر بالمكسرات:-

2 كوب أرز
3 كوب شوربة لحم أو دجاج
2 ملعقة كبيرة قرفة
4 ملعقة سكر
6 ملاعق زبيب
ربع كوب مكسرات مشكلة
ملح وفلفل
عدة ملاعق من السمن
يمكن إضافة إليه كبدة


خطوات التحضير:-

في إناء على النار، يقلب السكر على النار حتى يعطي لون غامق.
يضاف للسكر على النار الشوربة والقرفة والملح والفلفل ويترك الخليط ليغلى على النار.
في هذا الوقت، قومي بغسل الأرز ووقومي بتصفيته من الماء واتركيه جانبًا 5 دقائق.
في مقلاة على النار، يُقدح السمن ويضاف إليه الزبيب ويقلب على النار لمدة دقيقة.
ثم يضاف الأرز المقلاة ويقلب لمدة دقيقة ويضاف إليه بعد ذلك الشوربة ويغطى حتى ينضج.


مقادير سلطة الزبادى بالطحينة:-

1 علبة زبادي " 110 جرام "
نصف ليمونه متوسطة الحجم
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كمون
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود
1ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل
1 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" طحينة
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام " زيت زيتون أو ذرة
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون
 

خطوات التحضير:-

نحضر وعاء نضع فيه 3 ملعقة كبيرة طحينة ، و 1 علبة زبادي ،و1 ملعقة صغيرة كمون ،و1 ملعقة صغيرة ملح ، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود ،1 فص ثوم مفروم  ، و1 ملعقة كبيرة خل ، ونعصر نصف ليمونة ، ثم نقلبهم معًا حتى تختلط جميع المكونات ونحصل على خليط له قوام سميك
نضيف 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون تدريجيًا أثناء الخلط بمضرب سلك يدوي حتى يختلط الزيت مع الخليط ونحصل على قوام سلطة الطحينة بالزبادي المناسب
نضع سلطة الطحينة بالزبادي في وعاء التقديم ، الان سلطة الطحينة جاهزة للتقديم بجانب أطباق المشاوي

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي
هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي
هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي
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