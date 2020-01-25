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رياضة

مجدى عبدالغني لـ أحمد مجاهد: حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قال مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين إنه لا يعلم من وراء استبعاده من رئاسة بعثة منتخب مصر الوطنى فى مونديال روسيا الأخير مشيرا إلى أن النوايا السيئة تسببت فى إخفاق الفراعنة الكبار فى المونديال وأمم إفريقيا.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: قلت لأحمد مجاهد حسبنا الله ونعم الوكيل 3 مرات لو كنت السبب فى اللى حصلى بروسيا واستبعادي من رئاسة بعثة الفراعنة الكبار وقلت له من يومين مش عارف احبك ولا اكرهك.

تابع: الحمد لله أنه تم استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب فى روسيا ولو كنت رئيس البعثة كنت هشيل الليلة فى الإخفاق في مونديال روسيا وكنت فى نفس الفندق الخاص بالمنتخب الأول لكن فى دور ثاني.

أشار إلى أن النوايا السيئة لعبت دورا كبيرا وأثرت على منتخب مصر فى مونديال روسيا و2019 فى بطولة أمم إفريقيا والنوايا السيئة بتفرق فى كرة القدم بصفة عامة.

أضاف: الأجواء فى أعوام 2006-2008 - 2010 كانت جيدة رغم حدوث أزمات كثيرة بين حسن شحاتة المدير الفنى وأحمد حسام ميدو وحسام حسن وحضرت محاضرة كانت خناقة لكن الأمور كان يتم تداويها دون أن يشعر بها أحد للرغبة فى تحقيق المكسب والفوز باللقب القاري.
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