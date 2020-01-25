سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

اشتدت المنافسة في سوق السيارات بين الوكلاء بعد إعلان بعضهم منذ بداية 2020 عن خفض أسعار السيارات، وقررت شركة سيات مصر دخول المنافسة بعد تخفيض سكودا وسيتروين و بيجو ونيسان بأسعار موديلاتهم، لتعلن رسميا تخفيض سعر سيات ابيزا.
انخفض سعر seat ibiza 2020 بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصبح سعر أول فئة ريفيرانس 259.900 ألف جنيه بدلا من 270 ألف جنيه، وانخفض سعر الفئة سيات ابيزا 2020 الثانية FR من 335 ألف الي 324.900 ألف جنيه بينما أبقت الشركة على سعر
الفئة seat ibiza 2020 الثالثة FR Beats بنفس القيمة بدون تغيير عند 350 ألف جنيه.