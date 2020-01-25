سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

اشتدت المنافسة في سوق السيارات بين الوكلاء بعد إعلان بعضهم منذ بداية 2020 عن خفض أسعار السيارات، وقررت شركة سيات مصر دخول المنافسة بعد تخفيض سكودا وسيتروين و بيجو ونيسان بأسعار موديلاتهم، لتعلن رسميا تخفيض سعر سيات ابيزا .



