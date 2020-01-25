رواد معرض الكتاب يتوافدون على فتوى "البحوث الإسلامية" بجناح الأزهر الشريف





شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، والذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.





تعددت الأسئلة التي وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات، ومن أبرز المسائل التي استقبلها الركن ، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.





يأتي تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالي، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.



