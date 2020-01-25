شاهد كيف أثر الطقس في السعودية على الإبل.. فيديو

تداول رواد موقع التدوينات الصغيرة " تويتر " عددا من مقاطع الفيديو التي أظهرت تأثير شدة البرودة، التي تمر بها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة على الحيوانات والمياه في شمال المملكة.

وأظهرت المقاطع جملا وقد سالت الدماء من أنفه، وأوضح صاحبه أن ذلك ما يقال عنه (البرد اللي يدمي خشوم الإبل).

فيما بيّن آخر تجمد المياه في طريف، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

يُشار الي ان الأرصاد السعودية توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم السبت، أن تكوّن هناك سحب رعدية ممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.