AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد كيف أثر الطقس في السعودية على الإبل.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 05:42 م
الإبل
الإبل
Advertisements
محمود نوفل

تداول رواد موقع التدوينات الصغيرة " تويتر " عددا من مقاطع الفيديو التي أظهرت تأثير شدة البرودة، التي تمر بها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة  على الحيوانات والمياه في شمال المملكة.

وأظهرت المقاطع جملا وقد سالت الدماء من أنفه، وأوضح صاحبه أن ذلك ما يقال عنه (البرد اللي يدمي خشوم الإبل).

فيما بيّن آخر تجمد المياه في طريف، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

يُشار الي ان الأرصاد السعودية توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم السبت، أن تكوّن هناك سحب رعدية ممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

شديد البرودة.. السعودية تشهد أول أيام المربعانية

اتحاد علوم الفضاء والفلك: البرد بدأ فعليا اليوم في السعودية

تحت الصفر.. طقس جليدى يضرب السعودية

انخفاض درجات الحرارة علي جميع مناطق السعودية.. و4 مدن تصل إلى الصفر

شاهد.. المياه تتحول إلى قطع زجاجية في السعودية

ترشيحاتنا

فيديوجراف | من المرج .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأطفال مصر

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

انخفاض أسعار دفسك dfsk الصينية 23 ألف جنيه.. صور

بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

صور وفيديوهات جنسية.. سباك يحاول قتل عامل هدده بفضح شقيقته فى الساحل

حالة وفاة تبعد محمود حمدي الونش عن تدريبات الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة