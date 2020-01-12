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أخبار العالم

الطايف تتجمد.. الأرصاد السعودية تحذر من انخفاض الحرارة لـ تحت الصفر

الأحد 12/يناير/2020 - 09:35 ص
هيئة الأرصاد السعودية
هيئة الأرصاد السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، الأحد، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت: بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد دشنوا وسما تحت اسم "الطايف تتجمد" تعبيرا عن شدة البرودة التي تتعرض لها مدينة الطائف السعودية".
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