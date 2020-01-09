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منوعات

الطائف تحت الصفر غدا.. وهذه درجات الحرارة في مكة

الخميس 09/يناير/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة ومحافظاتها، بدءًا من فجر غدٍ الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن أدنى درجة حرارة تحت الصفر ستبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا بالطائف.

وقال "الشيحي" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات درجات الحرارة ليوم الغد فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر".

وأضاف: "في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية".

وأشار إلى أن درجات الحرارة تستمر بين مد وجزر لباقي أيام الأسبوع؛ بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت.
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