جنة منسية بالسعودية.. بحيرة "الأصفر" الأكبر في الخليج العربي

قد لايصدق الكثيرون وجود بحيرة وواحة تسمى بـــ"الأصفر" تحيط بها كثبان الرمال في السعودية، وسعي أهلها إلى اثبات هذا الجمال الطبيعي عالميًا، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية.



وأهل تحويل بحيرة "الأصفر"، إلى محمية طبيعية محافظة الأحساء لدخول قائمة التراث العالمي، خاصة بعد صدور قرار من وزارة البيئة والمياه السعودية في فبراير الماضي، بتحويلها إلى محمية طبيعية لتكون موقعًا سياحيًا مميزًا تضم عدة أنواع من الحيوانات والطيور البرية.



وتعد بحيرة الأصفر أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج العربي، وهي الوحيدة من نوعها في المملكة التي تعيش فيها حياة فطرية متكاملة، وهي تقع شرق محافظة الأحساء، وتعد بيئة طبيعية حاضنة لكثير من الحيوانات والطيور المقيمة والمهاجرة.



وتبلغ مساحة البحيرة حوالي 240 ألف متر مربع، ويتفاوت عمقها بحسب كمية الأمطار أو مياه الصرف الزائدة من مشروع الري والصرف، بينما يصل طول البحيرة إلى 30 كم، أما العرض فيتغير بين الصيف والشتاء فتكون أقصى مساحة للبحيرة في الصيف بنحو 30 كم مربعا، يصل فيها معدل المياه إلى 42 مليون متر مكعب، فيما تكون أقصى مساحة لها في الشتاء 48 كم مربعا، ومعدل المياه 282 مليون متر مكعب.



