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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ممطرة وانخفاض درجات الحرارة

الأحد 05/يناير/2020 - 09:03 ص
هيئة الأرصاد السعودية
هيئة الأرصاد السعودية
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محمود نوفل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من تكون للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) .

وتوقعت الهيئة في بيان لها اليوم أن تمتد تلك السحب إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.

وألمح التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعن حالة البحر متوسط ذكرت الهيئة ان الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، حيث ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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