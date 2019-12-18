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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
سحب رعدية
سحب رعدية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، حيث تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر ستكون متوسط الموج.
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