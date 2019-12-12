شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12/12/2019

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم الاستقرار فى درجات الحرارة اليوم، الخميس، 12- 12- 2019؛ حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية "القناة الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، الموافق 12-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



بيان درجات الحرارة اليوم:





القاهرة 19

مرسى مطروح 18

الإسكندرية 18

دمياط 19

بورسعيد 19

العريش 19

رفح 18

الإسماعيلية 20

السويس 20

وادى النطرون 19

المنصورة 18

طنطا 18

دمنهور 18

سانت كاترين 12

الغردقة 25

شرم الشيخ 25

الفيوم 20

المنيا 21

أسيوط 21

سوهاج 23

قنا 24

الأقصر 25

الوادى الجديد 24

أسوان 26

حلايب 26

شلاتين 28

أبو رماد 27

رأس حدربة 26



