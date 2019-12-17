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منوعات

9 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد بالسعودية: ضباب وتدن بـ الرؤية الأفقية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في المملكة العربية السعودية، تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة؛ إذ نبهت "الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية والجوف وجازان والقصيم".

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد ضبابًا مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والريم والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة وبني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة عسير بأنها تشهد حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والمجاردة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد وطريب وظهران الجنوب ومحايل"، وتبدأ من الساعة 1 - 9 من صباح اليوم الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحرجة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزند وبني حسن وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نبهت أيضا منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

كما تشهد منطقة حائل حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والسنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

كذلك نبهت الأرصاد منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وطبرجل وسكاكا، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا مماثلًا لمنطقة جازان بأنها تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماشة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
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