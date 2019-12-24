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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:34 م
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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محمود نوفل
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تكوّن السحب الرعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء، بعدد من المناطق المملكة.

وقالت الهيئة -في تقريرها لطقس غد الأربعاء- إنه يتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية. مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

كما توقّعت الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

وبشأن حالة البحر الأحمر، توقّعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أمّا في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر متوسط الموج.
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