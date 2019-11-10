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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة غدا تصل إلى الضباب على عدة مناطق.. والحرارة بالقاهرة 30

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 30/20
الإسكندرية 27/21
بورسعيد 27/22
رفح 27/15
كاترين 26/14
شرم الشيخ 31/24
مرسى علم 30/22
بني سويف 31/19
الأقصر 32/19
أسوان 23/20
الوادي الجديد 32/21
حلايب 27/22
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