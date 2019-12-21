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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس الأحد | شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:29 م
الارصاد السعودية
الارصاد السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت "هيئة الأرصاد"، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضحت "هيئة الأرصاد" أن الرياح السطحية بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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