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أخبار العالم

قطار الحرمين يستأنف رحلاته اليوم بين المدينة المنورة ومكة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
قطار الحرمين
قطار الحرمين
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محمود نوفل
استأنف مشروع " قطار الحرمين السريع" اليوم رحلاته اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة, بعد أسبوع على معاودة الرحلات اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة وجدة, وبذلك تعاود منظومة رحلات القطار مساراتها بالشكل الاعتيادي.

وأوضح مدير محطة "قطار الحرمين السريع" بالمدينة المنورة سعد الشهري لوكالة الأنباء السعودية، أن محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة شهدت اليوم عند الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحًا انطلاق رحلة متجهة إلى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

وبيًن الشهري أنه سيتم تسيير 12 رحلة "ذهابًا ومرجعًا" يوميًا بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة بواقع 6 رحلات ذهابًا ومثلها إيابًا لنقل الركاب من الزائرين والمواطنين ضمن جدول رحلات منتظم بشكل يومي وعلى مدى خمسة أيام في الأسبوع تشمل أيام الأربعاء, والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد, يتم خلالها نقل نحو خمسة آلاف راكب يوميًا, مبينًا أن الرحلة الواحد تنقل 417 راكبًا.

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وأشار الشهري إلى احتمال زيادة عدد الرحلات اليومية لـ"قطار الحرمين" لنقل الزائرين والمواطنين بين الحرمين الشريفين ومحطتي جدة ورابغ, مبينًا أن اعتماد زيادة الرحلات يتم بعد إجراء الدراسات اللازمة لهذا الشأن.
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