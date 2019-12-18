قطار الحرمين يستأنف رحلاته اليوم بين المدينة المنورة ومكة

عودة قطار الحرمين للعمل بعد استكمال المرحلة النهائية

وأشار الشهري إلى احتمال زيادة عدد الرحلات اليومية لـ"قطار الحرمين" لنقل الزائرين والمواطنين بين الحرمين الشريفين ومحطتي جدة ورابغ, مبينًا أن اعتماد زيادة الرحلات يتم بعد إجراء الدراسات اللازمة لهذا الشأن.