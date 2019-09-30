أضرار جديدة من حريق قطار الحرمين فى السعودية

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، أن هناك أوامر صُدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق بمحطة قطار الحرمين، وأن وزارتي النقل والداخلية ستحققان في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وأنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





جاء ذلك بعد وقوفه على حادث حريق قطار الحرمين الذي اندلعت به النيران منذ ظهر أمس الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق.





وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليمان، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.. ووعد الفيصل بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.





وحول إيقاف أشخاص على ذمة التحقيق، أكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يمكن إيقاف أي أحد دون سبب، واصفًا الموضوع بالكبير، وأن هناك أمورًا لا بد من التحقق من كيفية حدوثها ولماذا؟. وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق الذي وقع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، داعيًا وسائل الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتائج التحقيق في الحادثة.



