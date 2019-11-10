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أخبار العالم

عودة قطار الحرمين للعمل بعد استكمال المرحلة النهائية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
قطار الحرمين
قطار الحرمين
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محمود نوفل
توقعت مصادر مطلعة سعودية، استئناف تشغيل رحلات الركاب لقطار الحرمين بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير النقل رئيس مجلس شركة الخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر.

وأوضحت المصادر – وفقا لـما نشرته صحيفة التواصل السعودية– أن القطار يستكمل حاليا المرحلة النهائية لتشغيله التجريبي من أجل السلامة العامة، بعدما تم تنفيذ الأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار الجديد، في أعقاب حريق محطة القطار الرئيسية في السليمانية بجدة.

وقد سبق تشغيل القطار بصفة تجريبية على المسار الجديد الذي يبلغ طوله 1.5كم وعرضه به خطان جديدان لسير القطار.

وبينت المصادر أن القطار بدأ فعليا رحلات تجريبية متجها من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وعلى متنه عدد من الفنيين.
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عودة قطار الحرمين للعمل بعد استكمال المرحلة النهائية

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