بعد توقف شهرين.. قطار الحرمين يبدأ أولى رحلاته

انطلقت، صباح اليوم، الأربعاء، أولى رحلات محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبد العزيز الجديد، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.



وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أعلنت، الأحد، جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.



ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، استؤنفت رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبد العزيز الجديد اليوم بين جدة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.



وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.



وفي وقت سابق، أوضح مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربى، أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبد العزيز الدولى الجديد بجدة.



وأكد المهندس ريان الحربى جاهزية القطار للتشغيل بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.



وقال مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة، في تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية"، مؤكدًا استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.



وكان حريق نشب في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، في سبتمبر الماضي، دون أن تسجل خسائر في الأرواح.



وقد ألحق أضرارا بمبنى وبعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.