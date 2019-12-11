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أخبار العالم

بالقرب من القصر الرئاسي.. هجوم إرهابي على فندق في مقديشو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
هجوم إرهابي على
هجوم إرهابي على فندق في مقديشو
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الشرطة الصومالية اليوم، الأربعاء، سقوط 5 قتلى في هجوم إرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن من بين القتلى 3 مدنيين وشرطيين، قُتلوا في الهجوم الذي شنّه 5 إرهابيين على فندق "سيل" في العاصمة مقديشو؛ وذلك بعد تجاوزهم عناصر الأمن، لتبدأ بعدها "معركة" مع الشرطة ورجال الأمن، استمرت 7 ساعات.

وقالت الشرطة في بيان لها: "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل، عدد القتلى المؤكّدين هو 5، هم عنصران من قوات الأمن و3 مدنيين، إضافة إلى 11 مصابا جروحهم طفيفة".

وأضاف البيان أن المهاجمين الخمسة ينتمون إلى حركة الشباب وقد قُتلوا في الهجوم.

وقال مسئول بالشرطة إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من الفندق القريب من القصر الرئاسي، والذي يعتبر ذا شعبية كبيرة بين السياسيين والمسئولين.

وقالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتطرفة إن مسلحين من الحركة هاجموا فندقا في العاصمة مقديشو، قرب مقر إقامة رئيس البلاد.

ويقع القصر الرئاسي على مسافة قريبة من فندق "سيل"، حيث تتخذ عادة تدابير أمنية مشددة، ويقع مكتب رئيس الوزراء في المنطقة نفسها.

وفي وقت لاحق، أعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة في بيان إلى أن مقاتليها "قاموا بالغارة مثل ما هو مخطط لها".
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