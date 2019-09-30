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أخبار العالم

الحادث كبير وليس سهلا.. قطار الحرمين ظل يحترق 15 ساعة.. أمير مكة يكشف تفاصيل مهمة | صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:49 م
امير مكة - حريق قطار
امير مكة - حريق قطار الحرمين
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على صالح
كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل مهمة عن الحريق المروع في قطار الحرمين، ثاني الأحداث المفجعة التي دوت في جدة أمس.

وقال الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، وفقا لتصريحات ادلى بها اليوم الاثنين، نقلتها قناة الاخبارية السعودية إن أوامر قد صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين.

وأشار إلى أن وزارتي النقل والداخلية في المملكة ستحققان في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأكد أمير مكة أنه نتائج التحقيقات سيتم رفعها أولا بأول إلى المقام السامي للاطلاع عليها والأمر بما يراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووقف أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، على حادث حريق قطار الحرمين و الذي ظل مشتعلا قرابة 15 ساعة.

وقال الأمير خالد الفيصل، لا يمكن محاسبة اي مسئول أوة توقيفه بشأن الحادث دون أسباب واضحة، تؤكد تقصيره .

وأضاف امير مكة الحادث بأنه «كبير وليس سهلا» مضيفا أن «هناك أمور لا بد من التحقق منها أولا؛ كيف حدث؟ ولمَ حدث؟»

ومن جانبها، أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، مساء أمس الأحد، إيقاف الرحلات؛ وذلك عقب نشوب حريق ضخم في إحدى محطاته بجدة، وفقا للحساب الرسمي لقطار الحرمين

وكان حريقا هائلا قد نشب في قطار الحرمين ظهر أمس الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق وكان ذلك الخبر المأساوي الثاني في جدة أمس بعد حادث مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي .



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