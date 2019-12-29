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أخبار العالم

الأرصاد السعودية: نشاط للرياح وإثارة الأتربة وتدني الرؤية بـ 8 مناطق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
الارصاد السعودية
الارصاد السعودية
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم، الأحد، تقريرها والذي أشار إلى تعرض ثماني مناطق بالمملكة، لرياح نشطة مثيرة للأتربة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

وأوضحت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إن المنطقة الشرقية (حفر الباطن، قرية العليا) تشهد رياحًا نشطة تؤدي إلى إثارة أتربة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت الهيئة إن منطقة مكة المكرمة (الخرمة، الموية، تربة، رنية) تتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأضافت أيضا أن منطقة عسير (بيشة، تثليث) تشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وبينت أن منطقة حائل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) ستتعرض هي الأخرى لرياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وذكرت أن منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المهد)، تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ولفتت إلى أن منطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء) تتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ونوهت إلى أن منطقة الرياض (الدوادمي، السليل، عفيف، وادي الدواسر)، تتعرض لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأتمت الهيئة تقريرها قائلة إن منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف عرعر) تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.
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