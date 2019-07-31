بسبب شياكته.. أمير منطقة عسير يكرم رجل شرطة.. فيديو

قرر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز تكريم أحد عناصر الشرطة، وذلك بسبب حسن مظهره.





الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لاحظ، خلال مشاهدته لكاميرات، النقل عريفا يرتدي الملابس العسكرية بشكل منضبط وأنيق، ما أثار إعجابه.





ووجه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، سؤالا للعريف السعودي بعد استدعائه عن اسمه، ليرد "حسن صالح الشهري".





وأبدى الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز إعجابه بمظهر رجل الأمن قائلا إنه لاحظه خلال مشاهدته وأن مظهره هو "المظهر الصحيح للرجل الذي يمثل العسكرية والشرف"، ليقرر استدعائه وتقديم شهادة تقدير له.