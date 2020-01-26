مجدي عبدالغني: محمد صلاح أفضل من الخطيب.. واتعلمت من بيبو ألعب بـ بطن رجلي.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الانجليزى أفضل من محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي.





قال البلدوزر خلال ندوة "صدى البلد": محمد صلاح أحسن لاعب فى تاريخ مصر والناس الموتورة تشير إلى أنى أكره الخطيب، وهذا ليس صحيحاً، ومحمد صلاح أفضل من بيبو وغيره فى تاريخ الكرة المصرية.





وتابع: أنا اتعلمت من الخطيب ألعب الكورة ازاى بـ بطن رجلى لكن محمد صلاح من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية ولم يأت له مثيل فى التاريخ القديم والحديث للرياضة المصرية لما وصل به من نجومية.







