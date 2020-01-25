مجموعة الزمالك.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين زيسكو وأول أغسطس

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول بين فريقي زيسكو يونايتد الزامبي ضد نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم، ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التي تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





واقترب الزمالك من التأهل، حيث لن يتم تأجيل تأهله إلا في حالة واحدة فقط هي فوز فريق زيسكو بالمباراة.





يُذكر أن أول أغسطس سيخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام الزمالك فى أنجولا، بينما يحل زيسكو الزامبي، ضيفًا على مازيمبي في الجولة الأخيرة أيضا.





وفقد "زيسكو" فرصة التأهل إلى الدور الثاني، بينما يملك أول أغسطس أملاً ضعيفاً في التأهل، بشرط تحقيق الفوز اليوم في زامبيا، ثم الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد لكي يتأهل بفارق الأهداف، أو الفوز بنتيجة أكبر على المارد الأبيض بالجولة الأخيرة بفارق أكبر من هدفين ليتفوق في المواجهات المباشرة.





وينتظر الزمالك حسم تأهله اليوم، حيث يملك الفريق فرصتين، الأولى إذا حدث التعادل فذلك يمنحه بطاقة التأهل كثاني مجموعته إلى ربع النهائي، كما أن فوز فريق زيسكو يؤكد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الثمانية كوصيف المجموعة الأولى التي حسم صدارتها مازيمبي الكونغولي.