AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد | أحمد موسى يبحث عن محمد علي في ميدان التحرير

السبت 25/يناير/2020 - 08:16 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي أحمد موسى، من دعوات الجماعة الإرهابية ودعوتهم إلى التظاهر ضد الدولة المصرية في الشارع المصرية؛ مرددا:« أنا مستني الساعة 5 عشان اشوف محمد على فين». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، :«باي باي يا لص يا حرامي، وتحية الي الشعب المصري الذي لم ينساق خلف دعوات الجماعة الإرهابية»؛ موضحا أنه نزل إلى ميدان التحرير صباح اليوم وقابل رجال المقاولون العرب وتابع ما يقومون به من أعمال إنشائية في تطوير ميدان التحرير.

وأكد موسى، أنه ظل متواجد فترة في الميدان والمناطق المحيطة به لكي يقابل المتظاهرين التي دعا لها الإخوان الإرهابية وعضوها محمد على الهارب، مشيرا الي أن الإخوان الموجودين بمصر يسخرون من دعوات الهاربين بالخارج ويسموها بالتهريج.

وأشار موسى، أن الجماعة الإرهابية وقنواتها المضللة لم تجد ما تنشره وتنشر مقاطع فيديو قديمة لتضليل المصريين؛ وقائل موسى ساخر: «الميدان فاضي ومحدش كان فيه غير والمقاولون العرب ».

ونوه موسى، أنه ظل في التحرير أكثر من ساعة، ولم يكن هناك أي قلق، منوها أنه قام أيضا بزيارة ميدان مصطفي محمود للبحث عن محمد على ومن يعاونه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن جولته فى السجن: النزلاء ينامون على سراير والأكل مجاني وبمقابل.. فيديو

الأعداء كثيرون.. أحمد موسى: نقل 4 كباش لـ ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي

أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير

ترشيحاتنا

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

مجدى عبدالغنى: ميدو قلل من نفسه وأكرم له يبطل كورة.. فيديو

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

وزير التعليم: نواصل جهودنا لتحسين أوضاع المعلمين مهنيًا واجتماعيًا وماديًا

الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بـ مناسبة عيد الشرطة.. صور

موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة