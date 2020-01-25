شاهد | أحمد موسى يبحث عن محمد علي في ميدان التحرير

سخر الإعلامي أحمد موسى، من دعوات الجماعة الإرهابية ودعوتهم إلى التظاهر ضد الدولة المصرية في الشارع المصرية؛ مرددا:« أنا مستني الساعة 5 عشان اشوف محمد على فين».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، :«باي باي يا لص يا حرامي، وتحية الي الشعب المصري الذي لم ينساق خلف دعوات الجماعة الإرهابية»؛ موضحا أنه نزل إلى ميدان التحرير صباح اليوم وقابل رجال المقاولون العرب وتابع ما يقومون به من أعمال إنشائية في تطوير ميدان التحرير.





وأكد موسى، أنه ظل متواجد فترة في الميدان والمناطق المحيطة به لكي يقابل المتظاهرين التي دعا لها الإخوان الإرهابية وعضوها محمد على الهارب، مشيرا الي أن الإخوان الموجودين بمصر يسخرون من دعوات الهاربين بالخارج ويسموها بالتهريج.





وأشار موسى، أن الجماعة الإرهابية وقنواتها المضللة لم تجد ما تنشره وتنشر مقاطع فيديو قديمة لتضليل المصريين؛ وقائل موسى ساخر: «الميدان فاضي ومحدش كان فيه غير والمقاولون العرب ».





ونوه موسى، أنه ظل في التحرير أكثر من ساعة، ولم يكن هناك أي قلق، منوها أنه قام أيضا بزيارة ميدان مصطفي محمود للبحث عن محمد على ومن يعاونه.