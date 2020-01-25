المصريين ضربوا كل الخونة قلم .. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لـ محمد علي .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين «قعدوا» محمد على؛ على المسلة الفرعونية الموجودة في ميدان التحرير، بسبب عدم الخروج في الشوارع للتظاهر ضد الدولة المصرية.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللص محمد على فاشل في كل شئ، سواء أن كان فن أو مقاولات أو سياسة؛ موضحا أن المصريين اعطوا كل الخونة «قلم» بمساندة الدولة المصرية.





وأكد موسى أن دولة قطر صرفت في العام الماضي، مليار دولار منهم 50 مليون دولار حصل عليهم النصاب محمد على؛ وقال ساخرا: « روح افتح لك بار زي الإخواني محمود حسين».





ووجه موسى حديثه الي محمد على: « الشعب المصري قطع لسانك وقعدك على الخازوق في ميدان التحرير »؛ معلنا أن محمد على اعتزل السياسة وغلق صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.





وكان الإعلامي أحمد موسى، عرض مقطع فيديو بثه الارهابي الهارب محمد علي لحلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، وعقب ذلك أعلن اعتزاله السياسة.





وتابع موسى: « الإخوان الإرهابيين الهاربين لا يعرفوا المصريين ومساندتهم للجيش ورئيسه .. محدش يلعب مع شعب مصر»؛ واختتم: « الشعب المصري بيعلم على كل خاين».