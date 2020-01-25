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فض الاشتباك.. محمد الباز: ثورة يناير عظيمة ولكن الإخوان ركبوها.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 09:14 م
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
نفي الإعلامى محمد الباز، أن يكون هناك من يكره ثورة يناير من المواطنين والشعب المصري، قائلا:"هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا".

وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور": "حالة الشد والجذب والجدل فى الشارع المصرى على ثورة يناير يحتاج إلى فض الاشتباك".

وأشار محمد الباز إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بثورة 25 يناير خلال خطابه الأخير فى احتفالية عيد الشرطة، موضحا: "ثورة يناير لها إيجابيات ولها سلبيات ليست حق مطلق وشر مطلق".

ولفت الباز إلى أن ثورة يناير لم تحقق النتائج المرجوة منها، ولكنها ثورة عظيمة ونبيلة جدًا لولا انه تم الإنحراف عنها من قبل الإخوان، مردفا: "ثورة يناير اتركبت من قبل جماعة الإخوان".

وأوضح الإعلامى محمد الباز أن الشباب فى ثورة يناير لم يكن على قدر كافى من النضج مما أدى لسرقة الثورة، مضيفا:"مفيش شئ مقدس غير الله، لذلك يحق للجميع الإنتقاد وأنا أرى أن لثورة يناير سلبيات وإيجابيات".

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