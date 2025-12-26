ضرورة وقائية وليست علاجية.. أهمية الزيارة المبكرة لطبيب الأسنان

أكد الدكتور إسلام يحيى، أستاذ طب أسنان الأطفال والصحة العامة، أهمية التوجه المبكر بطبيب أسنان الأطفال، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور لا يزالون يفتقرون للوعي بوجود تخصص دقيق معني بعلاج مشكلات أسنان الأطفال، ولا يلجؤون إلى الطبيب إلا عند الشعور بالألم أو تفاقم المشكلة.

وأوضح يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر المشكلات شيوعًا بين الأطفال تتمثل في تسوس الأسنان، وآلام التسنين، ورائحة الفم الكريهة.

وأكد على أن الوقاية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الفم والأسنان لدى الأطفال منذ الصغر.

وأضاف أن طب أسنان الأطفال ليس تخصصًا مستحدثًا، لكنه لا يزال غير منتشر ثقافيًا بين الأهالي، على غرار التوسع الذي شهده الطب البشري في التخصصات الدقيقة

وشدد على أن طبيب أسنان الأطفال يتمتع بمهارات خاصة تمكّنه من التعامل النفسي والسلوكي مع الأطفال، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.