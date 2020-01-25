AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالكاميرات الحرارية .. الكويت تستعد لفيروس كورونا الجديد

السبت 25/يناير/2020 - 09:09 م
الغملاس خلال تفقد
الغملاس خلال تفقد عيادات المطار
Advertisements
محمود نوفل
كشف مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية الدكتور فهد الغملاس عن تشغيل الكاميرات الحرارية وكارت المراقبة الصحي لفحص القادمين إلى الكويت من الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، منذ الخميس الماضي.

أوضح الغملاس، لـ "الجريدة الكويتية "، إن 6 كاميرات حرارية تعمل في مطارَي الكويت الدولي، والشيخ سعد العبدالله، ومبنيي طيران الجزيرة، والخطوط الجوية الكويتية.

كانت الصين في  ديسمبر الماضي قد شهدت ظهور فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات  على أراضيها؟

أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية ، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا) وسط البلاد

فيروس غامض يضرب 4 دول آسيوية.. الصين ترفع حالة الطوارئ بعد 4 حالات وفاة.. فيديو

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

كورونا يهدد العالم.. وفاة 17 حالة وإصابة المئات.. ظهر في الولايات المتحدة.. وانهيار البورصة الآسيوية بسبب الخوف

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي .. ضربة جزاء مهدرة فى شوط أول سلبي بين الهلال وبلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

مجلس النواب يعلن موعد انتخابات البرلمان المقبلة .. تفاصيل

العثور على طفل داخل كرتونة في الشارع بالمنوفية

صور وفيديوهات جنسية.. سباك يحاول قتل عامل هدده بفضح شقيقته فى الساحل

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

في ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. لماذا رفض محسن محيى الدين حضور جنازته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

درس قاسٍ من أهالي الإسماعيلية للمقاول الهارب محمد علي

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد