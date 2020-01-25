بالكاميرات الحرارية .. الكويت تستعد لفيروس كورونا الجديد

كشف مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية الدكتور فهد الغملاس عن تشغيل الكاميرات الحرارية وكارت المراقبة الصحي لفحص القادمين إلى الكويت من الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، منذ الخميس الماضي.





أوضح الغملاس، لـ "الجريدة الكويتية "، إن 6 كاميرات حرارية تعمل في مطارَي الكويت الدولي، والشيخ سعد العبدالله، ومبنيي طيران الجزيرة، والخطوط الجوية الكويتية.



