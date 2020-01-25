بالكاميرات الحرارية .. الكويت تستعد لفيروس كورونا الجديد

كشف مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية الدكتور فهد الغملاس عن تشغيل الكاميرات الحرارية وكارت المراقبة الصحي لفحص القادمين إلى الكويت من الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، منذ الخميس الماضي.
أوضح الغملاس، لـ "الجريدة الكويتية "، إن 6 كاميرات حرارية تعمل في مطارَي الكويت الدولي، والشيخ سعد العبدالله، ومبنيي طيران الجزيرة، والخطوط الجوية الكويتية.
كانت الصين في ديسمبر الماضي قد شهدت ظهور فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات على أراضيها؟
أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية ، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى.