ذا فويس من نصيبي السنة دي .. محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا بهذا التصريح | شاهد

نشر الفنان محمد حماقى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق حماقى على الصورة قائلا " ذا فويس من نصيبي السنة دي".









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :













اكيد - انشاء الله - طبعا لازم يكون ليك









و حصد كليب راسمك في خيالي، لـ محمد حماقي، 7 ملايين و957 ألفا، مقتربًا من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي.









كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.



