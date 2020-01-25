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فن

ذا فويس من نصيبي السنة دي .. محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا بهذا التصريح | شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 11:25 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد حماقى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق حماقى على الصورة قائلا " ذا فويس من نصيبي السنة دي".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



اكيد - انشاء الله - طبعا لازم يكون ليك 


و حصد كليب راسمك في خيالي، لـ محمد حماقي، 7 ملايين و957 ألفا، مقتربًا من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب في 9 ديسمبر الماضي. 


كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

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