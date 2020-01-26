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بين الناس

لا أمتلك عداد كهرباء .. عصام يشكو توقف بطاقة التموين

الأحد 26/يناير/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عصام رشد المقيم بركه السبع البر الشرقي شارع المرشدي الشعراوي محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التموين، لتوقف بطاقة الدعم التموينى الخاصة به بسبب أن فاتورة الكهرباء مرتفعة، وهو غير صحيح، حيث إنه لا يملك عداد كهرباء باسمه.

 ويقول فى رسالته : أرجو من المسئولين أن يرفعوا الظلم عنى وإعادة العمل ببطاقة الأسرة والحصول على دعم المقرررات التموينية، حيث إنى لا أملك أساسا عداد كهرباء. 

وأضاف : أنا مواطن بسيط وأحتاج إلى صرف المقررات التموينية والدعم التموينى .
 التواصل مع الشاكى : 01000054765

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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