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بين الناس

سكان أبو رجيلة بحي النزهة 2 يشكون من عدم رصف الطريق.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا سكان منطقة النزهة الجديدة الشهيرة بـ أبو رجيلة التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف منطقة النزهة الجديدة 2، مما يؤثر على كفاءة حركة السير، ويؤدى إلى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور، فضلاً عمّا تسببه من تلف للسيارات.

 

ويقول حسن محمود فى رسالته : نحن سكان منطقة النزهة الجديدة 2 الشهيرة بأبو رجيلة، نرجو من محافظة القاهرة توضيح متى سيتم رصف المنطقة ووضع حواجز للسيارات، حيث أن المنطقة تعتبر طريق مرورى لسيارات النقل متجهة من محور مؤسسة الزكاة لـ جسر السويس، وتعانى سياراتنا مشاكل كثيرة بسبب الطرق غير ممهدة بالمرة .

 

 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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