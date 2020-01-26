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رياضة

نادر السيد: الإعداد النفسي للاعبي الأهلي في أفريقيا يختلف عن الدوري.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 05:32 ص
نادر السيد
نادر السيد
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عمرو أبوبكر
أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الإعداد النفسي للاعبي الأهلي في دوري الأبطال يختلف عن الدوري، لأن الأهلي في الدوري يعلم أنه الأقرب للفوز لكن في دوري الأبطال لابد من إعداد اللاعبين نفسيا.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" لا يجب أن يخوض الأهلي مباريات دوري أبطال أفريقيا بنفس طريقة لقاءات الدوري.

وتابع أن أزمة فايلر أنه لا يتعامل مع كل مباراة على حدة ويلعب جميع اللقاءات بنفس الطريقة.

وأتم أن الزمالك بنى فريقا يستطيع حصد البطولات وكان ينقصه مدرب يستفيد من اللاعبين.

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