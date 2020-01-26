لا بديل عن الفوز .. الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في مباراة الحسم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وأسفر، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي، على التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.





كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيا أسود بالكامل.



ويدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.