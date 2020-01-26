طهران تشتبك مع واشطن على تويتر.. ترامب يغرد بالفارسية.. وظريف: لا تعتمد على مترجميك

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عودة المفاوضات بين البلدين.





كان ترامب، غرد باللغتين الإنجليزية والفارسية على تويتر قائلا: "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها تريد رفع العقوبات..لا شكرا". وذلك تعليقا على تصريحات لظريف خلال حوار مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية.





وقال ظريف على تويتر ردا على تغريدة ترامب: "من الأفضل نصح ترامب أن يبني تعليقاته وقراراته المتعلة بسياسته الخارجية على الحقائق، بدلا من عناوين فوكس نيوز، أو مترجمي اللغة الفارسية لديه".





ونشر ظريف نص مقابلته مع المجلة والذي جاء كالآتي:"هل تستبعد إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني؟ لا، أنا لا أستبعد أبدًا إمكانية أن يغير الناس نهجهم والاعتراف بالحقائق. بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض. ما يهم هو كيف يتصرفون. يمكن لإدارة ترامب تصحيح ماضيها ورفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة المفاوضات. هم الذين غادروا. ألحقت الولايات المتحدة ضررا كبيرا بالشعب الإيراني. سيأتي اليوم الذي سيتعين عليهم فيه تعويض ذلك. لدينا الكثير من الصبر".





ويشير ظريف إلى أنه تحدث عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، ولم يقصد أنه يريد التفاوض مع الولايات المتحدة أو يقدم عرضا لترامب.



