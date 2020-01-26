سفارة مصر في بكين تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"صدى البلد"

ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام "سان جورج" تقديرًا لجهوده فى صنع السلام فى أفريقيا





"الأهرام"

السفارة المصرية فى بكين تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية فى الصين





"المصرى اليوم"

النواب يصوت نهائيًا على تعديلات الشرطة والزراعة العضوية





"اليوم السابع"

الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن





"الشروق"

التضامن: بدأنا فى العمل بشكل علمى للقضاء على انتهاكات دور الرعاية





"الوطن"

بجوائز تصل إلى 20 ألف جنيه مسابقات فى الجامعات خلال إجازة نصف العام





"الجمهورية"

ضمن صفقة شراء 12 طائرة ايرباص A220 لأسطول مصر للطيران





"الشروق"

الليلة فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فى مهمة اقتراب من التأهل لربع النهائى أمام النجم الساحلى