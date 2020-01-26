طبعي وحش أوي .. شاهد آخر لقاء لـ سعاد حسني في ذكرى ميلادها

حفرت السندريلا اسمها بحروف من ذهب في عقولنا ، توالت أجيال توارثت حب السندريلا فكان الكبير و الصغير يولعون بها ، خفتها و عذوبة صوتها و جمال أنوثتها الطاغية كان يجمع بين المرأة القوية و الطفلة المدللة ، فقد قال النقاد عن سعاد أنها أيقونة لن تعوض .





ولدت السندريلا في 26 يناير 1943 ، و توفت في 21 يونيو في 2001 ، فقد أثرت وفاتها في الشعب المصري و العربي أكمله ، فقد فقدت السينما المصرية الفراشة ذات الطابع الطفولي الأنثوي في حادث مبهم توقف عنده الزمن بعض الوقت ، فقد استيقظت وسائل الإعلام و الصحافة على خبر أصاب الجميع بالذهول ، فقد كانت تستعد للعودة إلى السينما مرة أخرى و كانت ترى أن رحلتها للندن في ذلك الوقت هو بعد عن الأضواء للعودة من جديد إلا أن القدر لم يمهلها الفرصة .





مرت سعاد بحالة من الاكتئاب قبل وفاتها أثرت على صحتها النفسية و قالت في أحد اللقاءات إنها من الأشخاص الذي يترك الحزن أثرا كبيرا في ملامحهم كالأطفال تبكي إذا تعرضت لموقف صعب و تضحك و تقفز فرحا .





قالت سندريلا الشاشة في آخر لقاء لها :" أنا حزينة جدا ، فعلا حاسة إني زعلانة و مش عايزة أكون قريبة من الأضواء في الوقت الحالي" ، فقد أشارت السندريلا إلى أن الأعمال السينمائية في ذلك الوقت لم تعد الأعمال التي ترضيها أو تناسب تاريخها الذي يقدر بحوالي 90 عملا سينمائيا .





و أكدت سعاد أن هناك كثيرا من العروض السينمائية لكنها تبحث عن الدور المناسب لها، و أضافت :" أنا طبعي وحش جدا ، لازم أعمل الحاجة اللي بحبها و ولو معجبتنيش مش بكملها " .



