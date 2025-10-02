بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية



صدام قوي يشهده نهائي بطولة العالم لكرة اليد للأندية المقامة في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين برشلونة الإسباني بقيادة المصري سيف الدرع و فيزبريم المجري الذي يدافع عن ألوانه أربعة لاعبين مصريين هم يحيى الدرع و أحمد هشام و علي زين و أحمد عادل .



كما يدخل الأهلي المصري مباراة صعبة أمام ماجديبورج الألماني للمنافسة المركز الثالث و الميدالية البرونزية .



و كان قد فاز برشلونة الإسباني، في نصف نهائي البطولة على الأهلي المصري بنتيجة 26/21.



كما حقق بطل المجر على نظيره ماجديبورج الألماني الفوز في مباراة صعبة في نفس الدور بنتيجة 23/20