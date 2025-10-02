قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري
يسري غازي

تقرر إقامة مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات على مدار يومى 7 و10 نوفمبر المقبل بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
 


ومن المقرر أن تقام مباراتى الزمالك أمام بيراميدز والأهلى مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 نوفمبر المقبل على أن يلتقى الخاسر والفائز من المباراتين يوم 10 من نفس الشهر فى الإمارات.
 


وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباريات فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري الذي تستضيفه الإمارات.
 


وتقام المباريات في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء 2 نوفمبر القادم على أن تقام مباراتا الزمالك وطلائع الجيش وبيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً بينما تقام مباراتا الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وبتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً.


مباريات بطولة كأس السوبر المصري ستقام بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوابترا على ملاعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وملعب آل نهيان".

جدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة أُقيمت أيضًا في الإمارات، وتمكن النادي الأهلي من التتويج باللقب بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

