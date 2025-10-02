قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
بالإنفوجراف|حصاد زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ«موسكو» للمشاركة بفعاليات الأسبوع الذري العالمي WAW 2025

عبدالصمد ماهر

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنفوجرافًا يوضح أبرز محطات زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الذري العالمي (WAW 2025)، والذي عُقد في الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر الجاري.

وخلال الزيارة، عقد الدكتور أحمد السبكي عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى، كان أبرزها مع وزير الصحة الروسي الدكتور ميخائيل موراشكو، لبحث التعاون في الأبحاث الطبية المتقدمة، وفي مقدمتها لقاح وعلاج السرطان "EnteroMix"، بالإضافة إلى لقاء النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي السيد فاسيلي شبّاك، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية في الصناعات الصحية والصحة الرقمية والبنية التحتية للطب النووي، فضلًا عن اجتماعه مع قيادات شركة «روساتوم أوفرسيز» .

كما شهدت الزيارة الإعلان عن مجموعة من الاتفاقات المهمة، تضمنت إنشاء مركز دولي متكامل للطب النووي والعلاج الإشعاعي ضمن محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لخدمة محافظات الوجه البحري وشمال مصر، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأبحاث الطبية العلاجية والوقائية لإطلاق منصة بحثية مشتركة مستدامة، فضلًا عن إطلاق منصة "النيل – فولجا" كأول مشروع تعاون مصري–روسي في مجال تبادل الخبرات الطبية والإشراف على المشروعات البحثية والعلاجية.

وفي إطار مشاركاته الفاعلة ضمن فعاليات الأسبوع الذري العالمي، شارك رئيس هيئة الرعاية الصحية في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «توسيع حدود الإمكانيات: استخدام التكنولوجيا الإشعاعية في الممارسة الإكلينيكية»، حيث استعرض خلالها استراتيجية مصر في تطوير الطب النووي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير البنية التحتية، بناء القدرات البشرية، وتعزيز البحث العلمي الإكلينيكي.

هذا وقام الدكتور السبكي بجولات ميدانية شملت المركز الوطني للأبحاث الطبية والعلاجية والوقائية للتعرف على أحدث المنظومات البحثية والعلاجية والوقائية، بالإضافة إلى مستشفى مونيكي ومركز الطب عن بُعد للاطلاع على التجهيزات التكنولوجية والبرامج التخصصية المبتكرة، وكذلك زيارة مستشفى مدينة بوتكين السريرية بموسكو للتعرف على نماذج العيادات التخصصية المتقدمة بالعاصمة الروسية، إلى جانب جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض لبحث فرص التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطب النووي والصحة الرقمية.

مكانة مصر المتنامية في المجال الطبي

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الزيارة تعكس مكانة مصر المتنامية في المجال الطبي، وتمثل انطلاقة جديدة نحو بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية، بما يعزز من قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل ويدعم خطط التحول إلى مركز إقليمي ودولي رائد في الطب النووي والخدمات الصحية المتقدمة.

