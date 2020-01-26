AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: منح ألمانيا وسام سانت جورج للرئيس السيسي تكريم كبير لكل المصريين

الأحد 26/يناير/2020 - 12:19 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالقاهرة، ان منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسى لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا للجهود الكبيرة والعالمية للرئيس السيسى فى صناعة السلام فى شمال إفريقيا وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى قارة إفريقيا بأكملها.

واعتبر "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم ان منح هذا الوسام للرئيس السيسى بمثابة تكريم كبير للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

واشاد بالحيثيات التى جاءت فى بيان الاتحاد المنظم للمهرجان والتى أكد فيها أنه من خلال هذا الوسام يتم تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها وصانع سلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: تصريحات رئيس سيمنز عن السيسي ومصر أسعدت المصريين

السيسى يمنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لرئيس رابطة المراسلين الأجانب بمصر

ألمانيا تمنح الرئيس السيسي وسام "سان جورج" تقديرا لجهوده في صنع السلام في إفريقيا

تعرف علي وسام "سان جورج" الممنوح للرئيس السيسي | صور

سفير مصر بـ ألمانيا: ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام سانت جورج لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا..فيديو

بهجت العبيدي: تكريم ألمانيا للرئيس السيسي ملأنا فخرا

ترشيحاتنا

الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

رغم ظهور التعب والإرهاق.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور