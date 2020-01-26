نائب: منح ألمانيا وسام سانت جورج للرئيس السيسي تكريم كبير لكل المصريين

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالقاهرة، ان منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسى لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا للجهود الكبيرة والعالمية للرئيس السيسى فى صناعة السلام فى شمال إفريقيا وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى قارة إفريقيا بأكملها.





واعتبر "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم ان منح هذا الوسام للرئيس السيسى بمثابة تكريم كبير للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.





واشاد بالحيثيات التى جاءت فى بيان الاتحاد المنظم للمهرجان والتى أكد فيها أنه من خلال هذا الوسام يتم تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها وصانع سلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.





يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017.