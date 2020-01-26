بعد انتشار فيديو مفبرك .. جمهور الزمالك: #فرجاني_ساسي_خط_احمر

أثار فيديو مفبرك لـ لاعب وسط الزمالك التونسي فرجاني ساسي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير القلعة البيضاء.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #فرجاني_ساسي_خط_احمر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت التعليقات كالتالى :

فرجاني فوق اَي حد فيكم بأخلاقه واحترامه المعروف من يوم مادخل مصر واللي بيحبه ربنا بيحبب فيه كل الناس بعد انتشار فيديو مفبرك.





كل الناس عارفة اخلاقك واحترامك وتدينك وقربك من الله كل الدعم ليك ي فررر قلبي⁦♥️

#فرجانى_ساسى_خط_احمر

جمهور الزمالك الحقيقي ياساسي عارف اخلاقك كويس ولا تلتفت لهذه الاشاعات المغرضة #فرجانى_ساسى_خط_احمر





وفرجاني اخد حب وعشق مش بس زملكاوية لا المصريين كلهم لأنه إنسان يتحب فعلا #فرجانى_ساسى_خط_احمر

ساسي بيتعرض لحملة لازم ندعمه #فرجاني_ساسي_خط_احمر.