أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 26 يناير 2020 وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.





وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 27 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحم الدواجن البلدى مابين 34 إلى 35 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5.7 جنيه إلى 10 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات.





وسجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 15.75 و16.25 جنيه.





تراوحت اسعار البيض الأبيض و الأحمر و البلدى ما بين 31 و41 جنيها للكرتونة.