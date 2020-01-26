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رياضة

آخر اختبار.. تدريب عملي لـ حكام الـ VAR بـ ستاد القاهرة والتطبيق في فبراير.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 04:43 م
تدريبات الحكام على
تدريبات الحكام على تقنية الفيديو
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يسري غازي
أنهي الحكام التدريبات العملية والاختبارات النهائية على تقنية الـ VAR، اليوم، الأحد، بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة.

وكان الاتحاد الدولى للعبة "فيفا" قد اشترط خضوع الحكام المصريين لدورة تدريبية تأهيلية على استخدام تقنية الفيديو من أجل الحصول على رخصة التعامل مع الـ VAR.

وبدأ اتحاد الكرة فى أخذ خطوات قوية من أجل استخدام تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وحدد اتحاد الكرة شهر فبراير المقبل موعدا لبدء استخدامه فى المباريات.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمى تحمل كافة تكاليف استخدام تقنية الفيديو فى الدوري الممتاز فى خطوة جيدة بعد أن تم رفض فكرة تحمل الأندية لتكاليف الـ VAR.
آخر اختبار.. تدريب عملي لـ حكام الـ VAR بـ ستاد القاهرة والتطبيق في فبراير.. صور
آخر اختبار.. تدريب عملي لـ حكام الـ VAR بـ ستاد القاهرة والتطبيق في فبراير.. صور
آخر اختبار.. تدريب عملي لـ حكام الـ VAR بـ ستاد القاهرة والتطبيق في فبراير.. صور
آخر اختبار.. تدريب عملي لـ حكام الـ VAR بـ ستاد القاهرة والتطبيق في فبراير.. صور
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