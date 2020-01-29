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فيديو جراف

فيديوجراف| تسبب العمى.. 9 أسباب للأكياس الدهنية بجفن العين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:14 ص
اكياس دهنية
اكياس دهنية
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منار شعبان

تظهر الأكياس الدهنية بالعين فى شكلين مختلفين أما أن يكون مجرد ورم فى الجفن  أو على شكل التهاب شديد فى الجفن مع تورم واحمرار شديد يصاحبه ألم. 



لا يشترط التدخل الجراجي لعلاج  الكيس الدهني في العين حيث يمكن استخدام الأعشاب أو بعض الأطعمة المفيدة كالعسل والماء الدافئ ويفضل زيارة الطبيب في جميع الأحوال.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الأسباب التي تؤدي لظهور أكياس دهنية بالعين والتي قد تسبب العمى إذا لم يتم علاجها سريعا من خلال الفيديوجراف التالي.




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