ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته.. 15 هدية ربانية للمستمعين لا يعرفها الكثيرون

ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين، الذين لو عرفوا فضله العظيم، لحرصوا على الاستماع للقرآن الكريم والإنصات له، ولتركوا أحاديثهم الجانبية ومزحاتهم أثناء تشغيل القرآن الكريم ، حيث إن الاستفهام عن ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ يفتح أبوابًا للخير الكثير، لما فيه من فضل جزيل، لا يفوته عاقل، ومع ذلك فهناك كثير من الناس ليسوا على علم بجواب ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟، لذا يتهاونوا في الاستماع للقرآن الكريم، خاصة وقد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الاستماع للقرآن الكريم، بما يدل على أهمية معرفة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ للفوز بفضله العظيم.





ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟

ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟، وعنه قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يعد عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، منوهة بأن إجابة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ وردت فيما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وفي مسألة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ ، فإذا كان سماع القرآن فضله عظيم، فهو لا يساوي فضل التلاوة باللسان لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها... ».

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ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ ، وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته؟، أنه مما ورد في فضل سماع القرآن الكريم قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» الآية 2 من سورة الأنفال، وفي ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ فجاء عن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».





حسنات سماع القران

حسنات سماع القران ، الاستماع لتلاوة القرآن بتدبر عبادة من أفضل العبادات، ومن حسنات سماع القران الكريم أنه بكل حاسة في جسم الإنسان حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وعن حسنات سماع القران ، فسماع القرآن بنية التعبد والقربة يقع عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه، ومن حسنات سماع القران :

1- نيل رحمة الله تعالى، حيث قال – تعالى-: «وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ»، فقد أوجب الله تعالى الرحمة لمن يستمع لآيات القرآن، كما أنّه يزيد الإيمان ويقوّي البصيرة، على أن يكون الاستماع مُقيدًا بترك جميع المُلهيات عن التدبّر، مع الحرص على حضور القلب، ومن لم يستمع فقد فاته الكثير من الخير.

2- أخبر النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عن فوائد مجالس القرآن بقوله: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ، يتلون كتابَ اللهِ، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلتْ عليهم السَّكينةُ: وغَشِيَتْهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذكرهم اللهُ فيمن عندَه».

3- الاستماع إلى القرآن الكريم من أقوى أسباب الهداية للجن والإنس، فاستماع القرآن يهدي القلوب إلى السلام، ويهدي العقول إلى الرُشد؛ لاتّبعاهم أحسن الأقوال التي تُرشدهم إلى ما ينبغي اتّباعه، واجتنابهم عمّا ينبغي عليهم اجتنابه.

4- وورد عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنّه قال عن فضل سماع القرآن:« لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم»؛ فمن عاش مع القرآن الكريم تلاوةً وسماعًا فقد فاز برضى الله تعالى ورحمته، فهو فضل ينعم به الله على من يشاء من عباده.

5- ويحدث التأثّر بترديد الآيات بالقلب لتدبّر معانيها، وأن يحرص القارئ على استشعار أنّه المُخاطب بكلام الله سبحانه، فإذا مرّ بآيات النعيم تلذّذ وكأنّه من أهلها، وإذا مرّ بآيات العذاب استعاذت بالله منها، وإذا مرّ بالآيات التي تصف عظمة الله تفكّر بعجيب قدرة الله تعالى.





فوائد سماع القران في البيت

فوائد سماع القران في البيت يعد الاستماع للقرآن الكريم من الأعمال الفاضلة، وفي فوائد سماع القران في البيت فقد أمر به الله تعالى، حيث قال: «وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ»،وعن فوائد سماع القران في البيت فثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجتمع بأصحابه -رضي الله عنهم- ويقرأ عليهم القرآن الكريم وهم يستمعون لقراءته، وإذا مرّ بسجدةٍ سجدوا معه، ومن فوائد سماع القران في البيت ورُوي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يأمر بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بقراءة القرآن على مسامعه، وفي أحد المواقف أمر عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- بقراءة القرآن الكريم، فقرأ من سورة النساء، ولما وصل إلى قوله- تعالى-: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا»، قالَ: «أمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»، وفيما يأتي بيان بعض فوائد سماع القران في البيت :

1- سبب لرحمة الله: ذكر أهل العلم أن الاستماع للقرآن الكريم سببٌ للرحمة في الدنيا والآخرة، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ».

2- سببٌ للهداية: بشّر الله -تعالى- الذين يستمعون للقرآن الكريم بالهداية، ووصفهم بأنهم أصحاب عقولٍ راشدةٍ وسليمةٍ، حيث قال: «فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأُولَـئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ»، ومما يدلّ على رجاحة عقلهم أنهم يتّبعون أحسن القول، وأحسن القول على الإطلاق هو القرآن الكريم، ثم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.





فضل سماع القران الكريم اثناء النوم

فضل سماع القرآن الكريم عند النوم أدرك السلف عظمة القرآن الكريم، فقد كانوا يرون الآيات رسائل من الله تعالى إليهم، فكانوا إذا جاء الليل أقبلوا على آياته فهمًا وتدبرًا، وإذا كان النهار طبّقوا ما فهموه، ولاغتنام فضل سماع القران الكريم اثناء النوم ينبغي استحضار القلب فهو من أكثر ما يُعين على فهم الآيات وتدبّرها، وكما أنّ القارئ للقرآن يتعبّد بقراءته، فإنّ السامع للآيات يتقرّب إلى الله بسماعه، ففي فضل سماع القران الكريم اثناء النوم فقد كان دأب الصالحين الاستماع لتلاوة القرّاء الذين يتميّزون بحُسن الصوت، وإتقان أحكام التجويد، فالتلاوة المُجوّدة تُعين على فهم معاني الآيات، فمن فضل سماع القران الكريم اثناء النوم :





فضل سماع القران الكريم اثناء النوم أنزل الله -تعالى- القرآن الكريم على نبيّه محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون نورًا للناس وضياءً، يُخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، فنزوله رحمة من الله لعباده، به يهتدون، وإليه يتحاكمون، وهو مرجعهم تلاوةً وعملًا، وقد حفظ الله -تعالى- القرآن الكريم من التبديل والتغيير، فلا مخلوق قادر على الزيادة فيه أو الإنقاص منه، وقد جعل الله -تعالى- لهذا القرآن العظيم الفضل الكبير في هداية نفوس البشر وسعادتهم.





فضل سماع القران الكريم اثناء النوم ولسماع القرآن الكريم أثر عظيم في النفوس، ومن ذلك إصلاحها، وانشراحها، وشفاؤها من الأمراض المختلفة، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في قول الله - تبارك وتعالى-: «وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ وَلا يَزيدُ الظّالِمينَ إِلّا خَسارًا»، ومن الأدلة التي جاءت في السنة النبوية على فضل سماع القرآن الكريم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُحبّ أن يسمع القرآن من غيره، مصداقًا لما جاء في الحديث الشريف في قول النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه عنه عمرو بن مرة الجهني أنّه قال: «اقْرَأْ عَلَيَّ قُلتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: فإنِّي أُحِبُّ أنْ أسْمعهُ مِن غيرِي فَقَرَأْتُ عليه سُورَةَ النِّسَاءِ، حتَّى بَلَغْتُ: «فَكيفَ إذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهِيدٍ وجِئْنَا بكَ علَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا» قالَ: أمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»، وعليه يمكن إجمال أهم الآثار المترتّبة على سماع القرآن الكريم فيما يأتي:

1- زيادة الإيمان: حيث يؤدي إلى تقوية الإيمان في القلب وزيادته، وهذا مما لا شكّ فيه يُعدّ من أكثر الأمور أهميةً في حياة المسلم.

2-الهداية: إن لسماع القرآن الكريم أثرٌ كبيرٌ في هداية القلوب، وقد ورد في كتب التاريخ والسيرة الكثير من المواقف التي تدلّ على ذلك، فقد رُوي أن سبب هداية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ودخوله في الإسلام اطّلاعه على سورة طه من صحيفةٍ وجدها عند أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، ورُوي أيضًا أن النجاشي وأساقفته لما سمعوا قراءة جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- لسورة مريم بكوا حتى اخضلّت لحاهم، ثم قال لهم النجاشي: "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة"، وقيل إن سبب توبة الفيضل بن عياض -رحمه الله- كان سماعه لقول الله تعالى: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّـهِ»، ولم يقتصر أثر سماع القرآن الكريم على الإنس فحسب، بل إن الأثر شمل الجن أيضًا، مصداقًا لقول الله – تعالى- على لسان الجن لما سمعوا القرآن : «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا».

3- الإخلاص: فمن آثار سماع القرآن الكريم تربية القلوب على الإخلاص وبعث الخشية فيها.





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